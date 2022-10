Fenomeno Rocco Hunt: «Il successo? È la mia giusta ricompensa»

Dai tormentoni estivi che hanno fatto ballare e impazzire tutti, come “Caramello” ai brani impegnati, a volte incazzati, a volte intimi. Dai duetti con bellezze mozzafiato come la bombastica Elettra Lamborghini alle canzoni che diventano riflessioni. Sono le mille facce di Rocco Hunt, campano di Salerno, il ventottenne musicista che all’anagrafe si chiama Rocco Pagliarulo, questa sera dalle 21 (28 euro) è attesa al Teatro Concordia di Venaria, in corso Puccini 1, nel recupero del concerto annullato lo scorso 4 aprile.

Al centro di questo live ci sono le tracce dell’ultimo album “Libertà + Rivoluzione”. Un disco davvero fortunato che ha toccato il traguardo dei 25 dischi di Platino oltre ai due milioni di stream, senza contare il fatto che il cantautore di “Nu juorno buono”, è il cantante italiano più visto sulla piattaforma di video Vevo per il 2022. Insomma, si fa prima a indicare i primati che tutto il resto. Un’onda che non accenna ad arrestarsi. Del resto lo stesso rapper con gli occhiali e i capelli corti ha ricordato: «Fin dall’inizio ho avuto in mente solo il successo».

Una volta raggiunto l’apice, il top, Rocco non poteva dimenticare le proprie radici e infatti prosegue: «Non avevo proprio voglia di andare a scuola, mi sono fatto il mazzo lavorando in pescheria. Questa esperienza di vita mi ha dato la forza per raccontare le ingiustizie mettendomi sempre dalla parte di chi soffre e degli ultimi. Anzi – conclude Rocco – sono convinto che il successo attuale, sia una ricompensa per quegli anni». Come canta Pino Daniele, “Masaniello è tornato”. In scaletta, pezzi come “Ti volevo dedicare”, alla stessa “Nu juorno buono”. Leggerezza e impegno, fatica e voglia di divertirsi.