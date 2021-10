Fenestrelle, cane bloccato in un dirupo: i vigili del fuoco riescono a salvarlo [LE FOTO]

Una storia a lieto fine, di quelle da raccontare. Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti a Fenestrelle per salvare un cane rimasto bloccato in un dirupo e in una posizione estremamente pericolosa.

Non è stato un intervento facile, ma alla fine la squadra dei volontari di Fenestrelle e l’elicottero dei pompieri hanno recuperato l’animare per poi riconsegnarlo al pastore.

