Fedez disse: «Dobbiamo limonare». E poi la Ferragni si innamorò di lui

Tutta la verità, nient’altro che la verità anche perché a raccontarla è la diretta interessata. Chiara Ferragni su Tik Tok sta deliziando i suoi follower con una serie di particolari, anche inediti, sull’inizio della storia d’amore con Fedez: A maggio 2016 uscì la canzone “Vorrei ma non posto” che conteneva anche la frase «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton». Un primo contatto: «Io faccio uno Snap di me e le mie sorelle che cantiamo la canzone. Lui subito dopo fa uno “Snap” in cui dice: “Chiara grazie che stai supportando la canzone, dobbiamo limonare”. Probabilmente era ubriaco con i suoi amici. Io a quel punto comincio a seguirlo».

Da lì hanno iniziato a parlare su Instagram e lui le ha chiesto subito di uscire: «Io ero single, avrei anche voluto, ma non pensavo assolutamente potesse essere il ragazzo per me, non so perché. Però mi piaceva e mi sembrava una persona molto onesta. Gli avrei detto di sì, ma le agende non combaciavano. Avevo il terrore di farmi paparazzare con lui, perché non volevo farmi fotografare con una persona se era solo un flirt. Non volevo creare gossip inutile».

Invece l’ha fatto e la vita è cambiata per entrambi: «Dopo il primo appuntamento ci siamo conosciuti bene, c’è stata una grande intesa emotiva. Successivamente abbiamo cercato di andare a cena insieme cercando di non farci paparazzare, ma era impossibile, uscivano sempre foto ovunque, perché naturalmente era una grande novità. Lui poi è venuto a Parigi con me a inizio ottobre 2016, pubblichiamo la prima foto insieme e quindi ufficializziamo la frequentazione».

La vera svolta, quasi casuale: «Una sera, prima del suo compleanno, eravamo ubriachi a cena. Lui mi ha abbracciato e mi ha detto che voleva fare bambini con me e che mi voleva sposare. Secondo me in quel momento non c’era niente di più bello e sexy di un ragazzo che si voleva impegnare e costruire qualcosa. A Natale 2016 è venuto a Los Angeles con la mia famiglia, siamo stati 10 giorni a casa mia, è stato bellissimo».

Al punto che oggi sono famiglia: «Da lì ho capito che era una cosa importante, che non era una frequentazione così. Per i miei 30 anni, a maggio 2017, mi ha fatto la proposta di matrimonio all’Arena di Verona. Da lì tutto quello che avete visto è storia. Dopo pochi mesi sono rimasta incinta di Leo. Ci siamo sposati poi a settembre 2018, e l’anno scorso è nata Vittoria».