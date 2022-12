Fede-Matteo, luna di miele sotto il sole delle Maldive

«Sarà in America, nei nostri luoghi del cuore. Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo». Parlava così Federica Pellegrini qualche mese fa anticipando il suo viaggio di nozze.

Forse lo faranno nel 2023 ma in realtà a quattro mesi dalla cerimonia nella chiesa veneziana di San Zaccaria e dalla promessa che li ha uniti per sempre lei e Matteo Giunta la loro luna di miele l’hanno appena cominciata da un’altra parte. Ad annunciarlo, sul suo profilo Instagram, è stata la campionessa olimpica che ha condiviso una serie di scatti di fronte ad un mare limpidissimo che non è quello italiano.

«Finalmente la nostra luna di miele… (quella banale, qualcuno capirà)… Sì siamo un po’ bianchini», ha scritto. Quella banale in effetti era stata quando hanno partecipato in coppia a Pechino Express come concorrenti. Qui però è un’altra storia e il mistero sulla destinazione è durato, anche perché in effetti molti nei commenti avevano già indovinato. In una story il marito Matteo appare con la maglietta “Maldives” perché tanto sa che laggiù la loro privacy è garantita.

Relax dopo un anno pieno. Per lei come dirigente dello sport italiano e come membro del Cio. Per lui come allenatore a Verona di atleti che puntano sui Mondiali 2023 in Corea del Sud e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Adesso possono fare programmi per il futuro anche se molti si aspettano che dal viaggio tornino con una sorpresa.

Perché formalizzato il rapporto, ci sarà spazio anche per i figli: «Difficile dire che mamma sarò. Coi cani sono molto brava e mi hanno detto che è un buon test. Anche se devo dire che con quattro cani un pochino la voglia di maternità si è attenuata. Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme», raccontava lei al settimanale “F”. Ora però sono pronti.