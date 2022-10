Fede e il corpo che cambia…«Finalmente ho anche il seno»

A Federica Pellegrini, ora che può, piace cambiare. Così prossimamente la rivedremo in un’altra veste inedita, come quando è stata giudice a Italia’s Got Talent. Solo che questa volta Federica Pellegrini partirà all’avventura, come concorrente della nuova edizione di Pechino Express insieme al marito, Matteo Giunta. Ma come spiega lei non è l’unica novità del momento. Come ha raccontato al settimanale “Grazia”, tutto quello che è successo negli ultimi dodici mesi è stata una sorpresa continua.

Compreso quanto sta succedendo al suo corpo, un cambiamento improvviso che nemmeno lei aveva messo in preventivo, almeno non in queste dimensioni. Per più di vent’anni infatti Federica ha fatto vita d’atleta, con orari precisi scanditi dalla sveglia e dal cronometro. Da quando ha staccato con l’agonismo invece è libera di prendersi i suoi tempi, di avere ritmi decisamente diversi e si trova anche bene nonostante sensazioni strane. Racconta che il suo terrore più grande era rappresentato dal metabolismo, perché sono molti gli ex atleti che smettono di colpo e tendono a ingrassare o comunque a modificare il fisico.

«Facendo meno attività, anche la fame si è attenuata rispetto a prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso. Però un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua 10 volte. Un conto è farlo due, tre volte la settimana o quando riesci». La sorpresa più bella però è stata vedere che anche le sue forme sono cambiate, in meglio. «A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha veramente spiazzata. Cavoli, adesso ho un seno! In questi giorni ho voluto fare un esperimento: mi sto allenando quotidianamente per vedere se il mio fisico reagisce come una volta e quanto può cambiare in due settimane».

I suoi programmi comunque non cambieranno. Accanto all’attività da dirigente sportivo c’è quella per formare i campioni di domani. Insieme a Matteo stanno lavorando per creare una Academy, un modo per rimanere comunque legata al mondo del nuoto. «Credo tanto nel riuscire a trasmettere la mia passione per un elemento come l’acqua e uno sport incredibile come il nuoto».