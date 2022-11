Favria, accoltella la ex in strada al culmine di una lite: fermato 37enne

Ancora una donna vittima di violenza. Ancora una volta perché lui non accettava la fine della loro storia. E’ successo nella giornata di sabato a Favria, nel Torinese, dove una 44enne è stata accoltellata dal suo ex compagno al culmine di una lite avvenuta in strada.

Da quanto si apprende, l’aggressore, un 37enne romeno, ha colpito la donna al collo diverse volte, ferendola – per fortuna – solo in modo lieve. La vittima è riuscita a scappare e a chiamare i soccorsi: trasportata all’ospedale di Rivoli, si ristabilirà in trenta giorni. Il 37enne è stato poi fermato dai carabinieri.

LEGGI ANCHE:

La guerra tra le baby gang torinesi: dalle faide sui social alle pistolettate