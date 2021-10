«Fate attenzione al lupo». Avviso del sindaco sul web

Mettere al “riparo” i propri animali ed evitare gite notturne nei boschi con i cani. Sono queste le raccomandazione che arrivano dall’amministrazione del Comune di Villareggia. Una paesino di poco più di mille abitanti nel Canavese, nei pressi del fiume Dora. «È pressoché confermata – spiegano dal municipio – la presenza di un lupo sul territorio di Villareggia. L’Amministrazione Comunale chiede di evitare allarmismi e avventate iniziative private, rispettando alcune buone e pratiche regole».

Non è tutto, l’amministrazione, infatti, enuncia anche una sorta di “decalogo” per evitare problemi. «Il lupo – si legge nel comunicato del Comune – è un animale schivo e diffidente; pertanto chi ha stalle ed animali non lasci gli stessi all’aperto specialmente nelle ore notturne; si sconsigliano le passeggiate in collina con il cane».

Insomma, la presenza dei lupi nel Canavese continua a essere un problema, in particolar modo per gli allevatori che, puntualmente, si ritrovano animali ammazzati dal predatore. Da tempo, proprio gli allevatori, lamentano la scarsità di contromisure da applicare rispetto alla presenza del temibile predatore.