Farmacia Cavalieri: lo shopping online pratico, veloce, competente e scontato

Competenza, praticità, velocità, fiducia. Quattro caratteristiche che non possono davvero mancare ad una farmacia, perché mai come oggi gli utenti hanno bisogno di consigli e di sentirsi seguiti, capiti, anche coccolati. In due parole sole, Farmacia Cavalieri, lo shop online che arriva direttamente a casa vostra senza stress e con tantissimi vantaggi.

Un servizio di consegna a domicilio che funziona da tempo con ottimi risultati e può raggiungere facilmente tutta Italia al massimo in 72 ore, anche se in realtà la consegna dei prodotti in Piemonte grazie ai corrieri che la curano è molto più veloce. Tutti i classici farmaci da banco, ma anche prodotti dedicati alla salute e al benessere, integratori e alimenti specifici, igiene, mamme e bambini, cosmetica e solari, nonché veterinaria e idee regalo che possono tornare utili sempre, ma soprattutto durante le feste.

Oltre 20mila prodotti scelti tra le migliori aziende del settore, italiane ed estere con alcune chicche. Come le linee specifiche per la micoterapia, ossia gli integratori a base di funghi del marchio Freeland, prima azienda italiana che da oltre un decennio cura questo specifico settore puntando sul potere benefico dei funghi terapeutici dagli effetti immunomodulanti e immunostimolanti.

O ancora i Sali di Schüssler, 12 prodotti naturali derivanti da sali inorganici diluiti omeopaticamente, diversamente selezionati per ogni tipo di esigenza, anche quelle delle donne in gravidanza.

Il cliente può comodamente ordinare visitando il sito dell’azienda tutti i giorni, anche senza registrazione preventiva, e le spese di spedizione sono gratis per tutti gli ordini sopra € 49,90. Inoltre è attiva una promozione con coupon sconto pari al 5% per il primo ordine di almeno € 39,90, scaricabile subito. I metodi di pagamento sono quelli classici dello shopping online, quindi Paypal, carta di credito, bonifico bancario, oppure contrassegno alla ricezione della merce.

