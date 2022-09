Far west sotto i portici: il nuovo crack scatena la violenza tra le gang

Negli Stati Uniti ha “mietuto” migliaia di vittime, poi è sbarcato in Europa. Oggi il Rivotril, psicofarmaco usato come droga da strada, è la nuova frontiera dell’abuso di sostanze delle “gang”. Costa poco e, unito all’alcol o al crack, dà effetti devastanti. È questo, probabilmente, uno dei “moventi” che spiega la violenza della rissa esplosa qualche notte fa sotto i portici di via Nizza, dove ormai da tempo pestaggi, aggressioni e rapine sono all’ordine del giorno, nel tratto compreso tra Porta Nuova e corso Marconi.

Questa volta i protagonisti sono sei (almeno) giovani marocchini (con precedenti per furti e rapine) che si sono avventati contro un connazionale nel dehors del kebab al civico 5. Non è chiaro cosa abbia fatto scatenare la rissa. In sede di convalida si è fatto cenno alle offese verbali lanciate da qualcuno verso la madre (morta) della vittima, giovane come gli aggressori, che hanno tra i 20 e i 25 anni. «Ero in quel locale perché resta aperto fino a tarda ora – ha raccontato il ragazzo picchiato e finito in ospedale – avevo pagato da bere ai miei amici, spendendo 300 euro, perché ero appena tornato dal Marocco e la mia famiglia mi aveva regalato 1300 euro».

I restanti mille euro sono il provento della rapina, avvenuta durante la rissa. Che gli aggressori fossero alterati da alcol e droghe è altamente probabile: gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno trovato, nelle tasche di uno dei cinque marocchini fermati, crack e Rivotril. Quattro dei cinque fermati, alcuni dei quali difesi dall’avvocata Francesca D’Urzo, sono stati scarcerati nelle scorse ore e trasferiti al Cpr. Intanto, la pm Manuela Pedrotta lavora all’indagine. È il 6 settembre quando, nel dehors, esplode la violenza. La vittima viene trovata dal 118 riversa a terra e insanguinata.

L’allarme che fa intervenire le Volanti scatta verso l’una: «C’è un accoltellato». Il ferito è quasi farneticante: «Mi sono ferito da solo perché mi sono fatto derubare», dice mostrando il torace coperto di sangue. Una versione a cui la polizia non crede. Oltre alle ferite sul petto, l’uomo ha il labbro tumefatto e il volto escoriato. Viene portato alle Molinette anche se non vuole. Nei filmati gli agenti di Barriera Nizza riconoscono molti “baby” rapinatori. E vedono il malcapitato colpito con calci alle gambe, poi con pugni e calci al volto, anche quando è a terra. Il ragazzo viene poi trascinato dove la telecamera non immortala più la scena. Che siano volate bottiglie, è confermato dai tagli sul corpo della vittima. Dopo la rissa la baby gang scappa in via Galliari. Poche ore dopo la polizia ferma cinque di loro.