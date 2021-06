Fanno schiamazzi e danneggiano le auto in sosta in via Giulia di Barolo: denunciati tre ragazzi

Tre giovani, di età compresa fra i 15 e i 16 anni, sono stati denunciati nelle scorse ore dopo aver danneggiato delle autovetture parcheggiate in via Giulia di Barolo. Questi i fatti: i tre avevano richiamano nottetempo l’attenzione di alcuni residenti nel quartiere per degli schiamazzi.

Affacciatasi, una signora ha potuto vederne chiaramente uno sdraiato sul cofano di una macchina mentre urlava all’indirizzo degli altri amici, apparentemente senza motivo, dopodiché ne è disceso e insieme agli altri si è incamminato in direzione di piazza Vittorio Veneto. Nel tragitto, uno dei giovani ha colpito con un pugno lo specchietto retrovisore di un’auto parcheggiata mandandolo in frantumi.

Velocemente, in piazza Vittorio Veneto sono confluite pattuglie del Commissariato Borgo Po e del Commissariato Centro che hanno rintracciato i minori seduti sul muretto di Lungo Po Cadorna. Per loro è scattata la denuncia per danneggiamento in concorso.