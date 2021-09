Fanno la spesa al supermercato e pagano solo alcune birre: arrestati due giovanissimi

Due giovani di 20 e 18 anni sono stati arrestati venerdì sera per tentata rapina in concorso dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia dopo una scorribanda in un supermercato di via Priocca. I due giovani, dopo essere entrati nell’esercizio e aver preso alcuni prodotti, si sono recati alla cassa pagando solo alcune birre, avendo occultato alcuni prodotti alimentari.

Quando sono stati fermati, uno dei due ha preso a calci la porta del negozio. Entrambi poi si sono scagliati, aggredendolo, contro un dipendente del supermercato che stava cercando di fermare il 18enne che prendeva a calci la porta d’ingresso. I due hanno poi proseguito nel loro comportamento molesto anche dopo l’arrivo dei poliziotti.