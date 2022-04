Fan in delirio per Blanco: gli scatti più belli del concerto a Venaria [FOTO]

Fan in delirio per il concerto di Blanco al Teatro della Concordia di Venaria Reale. Il vincitore (al fianco di Mahmood) dell’ultimo Festival di Sanremo ha fatto tappa nel Torinese per il suo Blu Celeste Tour, mandando in visibilio il pubblico con i brani del suo ultimo album. Nella fotogallery curata da Tonino Di Marco gli scatti più emozionanti della serata di ieri.