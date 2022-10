«Falsificava gli atti per profitto». Indagata procuratrice onoraria

Truffa a danni dello Stato, soppressione o distruzione di atti pubblici, falso. Sono i reati per i quali è indagata una vpo (vice procuratrice onoraria) della procura di Torino, che avrebbe, secondo quanto le contestano gli inquirenti di Milano, duplicato o triplicato fascicoli e moduli di procedimenti già chiusi, fingendo di occuparsene di nuovo, per guadagnare le parcelle assegnate alla redazione di quegli atti. L’inchiesta, che coinvolge una vpo soltanto, Patrizia Pastore (difesa dall’avvocata Maria Rosa Bellantonio), non riguarda in generale il mondo dei tanti magistrati inquirenti, che pur essendo precari e pagati sicuramente meno del dovuto, ogni giorno a Torino (così come in altre procure) svolgono con cura una mole di lavoro prezioso e rappresentano nelle aule di giustizia i pubblici ministeri.

Si tratta di un’indagine che riguarda una singola persona (per cui vale la presunzione d’innocenza, ovviamente). Una vpo sulla quale, su input dell’ufficio immigrazione del tribunale civile di Torino, il luogo in cui erano state le prime “anomalie”, erano partite delle verifiche. La segnalazione poi, per competenza territoriale, da Torino è stata mandata a Milano. Nei giorni scorsi il pm Paolo Filippini ha chiuso l’indagine. La vpo avrebbe, secondo la tesi dell’accusa, durante la sua attività di supporto a una pm di Torino, redatto dei pareri nell’ambito di alcuni procedimenti penali, che in realtà sarebbero già stati trattati e sottoscritti dalla pm titolare, inserendo i riferimenti delle pratiche all’interno di nuove deleghe che alla vpo venivano rilasciate con le relative istanze di liquidazione.

Altre volte, l’indagata avrebbe distrutto dei pareri già scritti, inducendo in errore la pm, e facendosi così liquidare dallo Stato delle indennità che non le sarebbero spettate, per «attività di supporto già svolte e liquidate, così procurando a sé un ingiusto profitto». Interrogata, la vice procuratrice onoraria si sarebbe difesa sostenendo di non avere mai truffato lo Stato, né commesso alcun raggiro. I fatti a lei contestati sarebbero, al massimo, frutto di disattenzioni, dimenticanze, o distrazioni. Ci sarebbe, in sostanza, buona fede dietro a quanto invece non tornerebbe agli investigatori.

Trattandosi di una fase d’indagine, le sue responsabilità ovviamente non sono definite. La vpo avrà modo di ribadire la propria innocenza davanti al pm o al giudice. I fatti che la procura le contesta risalgono al 2020 e al 2021. Il reato di falso, per il pm, è relativo ad alcune firme su atti di delega e dichiarazioni con cui la vpo avrebbe attestato di avere trattato specifici procedimenti di protezione internazionale, non avendo però lavorato su quei casi, perché erano già oggetto di deleghe precedenti. Anche in questo caso gli anni dei presunti reati sono il 2020 e il 2021. Gli investigatori hanno raccolto delle foto dei presunti moduli “doppiati ” e contestato indebiti compensi da un centinaio di euro ognuno, in media. Ma l’ammontare totale della presunta truffa è da quantificare.