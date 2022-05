Falcone, Jovanotti e il verde. Il Salone parla ai più giovani: «Il futuro è di voi sognatori»

La lunghissima coda di giovanissimi in attesa di Jovanotti, in veste di curatore dell’antologia “Poesie da spiaggia” assieme a Nicola Crocetti, l’editore, è il primo grande sold out di un Salone che (per quanto nel pomeriggio di ieri, a detta di molti, il flusso tra gli stand era piuttosto rallentato, anche all’Oval, al di là degli appuntamenti più “di cartello”) punta a battere il suo record dell’anno scorso.

Oggi, Torino vive giornate intense, dall’entusiasmo dell’Eurovision ai traguardi dello sport. «Un momento magico» diceva ieri mattina il sindaco Stefano Lo Russo. E il Salone decide di «alzare l’asticella», per usare invece le parole del governatore Alberto Cirio: clima, pace, lotta alle mafie, ecco i temi con cui Librolandia ha aperto i battenti e con cui si rivolge soprattutto ai giovani.

Cominciando con le parole di Maria Falcone, la sorella del giudice ucciso trent’anni fa: «Passando attraverso gli stand ho visto una bellissima frase: “i libri possono creare indipendenza” e mi sono rifatta alla mia storia, quando eravamo ragazzi e quando per il compleanno ci regalavano libri. Giovanni aveva quelli di Salgari e diceva di aver letto di tutto nella biblioteca di mio padre, da Salgari a D’Annunzio di cui mio padre era un estimatore. L’istruzione, la scuola ci fanno diventare uomini».

«La vita è una sola e bisogna spenderla al meglio delle nostre possibilità, diceva mio fratello Giovanni. E questo viene dalla bocca di un uomo che ha saputo fare della propria vita uno strumento di libertà per tutti. A 30 anni dalla morte di Giovanni non so fare un bilancio preciso. Posso dire che c’è stata una maggior consapevolezza della lotta alla mafia che non è un problema della Sicilia ma di tutta l’Italia» ha sottolineato ancora Maria Falcone che poco prima aveva inaugurato lo spazio dedicato ai ragazzi.

«Pasolini, di cui abbiamo recentemente celebrato i 100 anni dalla nascita, scriveva “Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza speciale che è la cultura”» scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato per l’inaugurazione.

«Si può promuovere la cultura dell’antimafia in allegria raccontando, tra l’altro, le storie degli uomini che hanno sognato un mondo diverso ma possibile e che per questo sono morti come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Perché una cosa è chiara: il mondo lo cambiano i sognatori» ha detto Pif, ossia Pierfrancesco Diliberto che ha presentato in anteprima al Salone “L’agenda della legalità” per l’anno scolastico 2022-2023. «I ragazzi oggi a scuola sono lontani nel tempo da fatti come la strage di Capaci quanto la seconda guerra mondiale dalla mia data di nascita – ha aggiunto Pif -: bisogna che conoscano queste storie e sappiano che se la nostra vita è migliore è grazie a sognatori come loro».