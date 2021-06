Fa un incidente e perde l’hashish che aveva con sé: 30enne ricercato dalla polizia

Domenica sera una mamma era in auto con le sue figlie in via Aosta quando, dopo aver messo la freccia per svoltare a sinistra, nell’effettuare la manovra è stata letteralmente centrata da una moto, il cui conducente ha perso il controllo del mezzo andando a cadere rovinosamente a terra.

La donna è scesa dall’auto per sincerarsi delle sue condizioni ma l’uomo, che fortunatamente non si era fatto nulla, le si è rivolto contro in modo aggressivo: era molto arrabbiato anche perché, nella caduta, una busta di plastica che aveva con sé si era aperta, disperdendo in tal molto il prezioso contenuto: si trattava di hashish.

Accortosi che qualcuno stava chiamando la polizia in merito, non trovando più le chiavi della moto, ha deciso di parcheggiarla lì vicino e per non essere rintracciato ha staccato la targa prima di fuggire. Peccato, però, che un condomino dello stabile di fronte avesse preso nota della targa del mezzo e consegnato poi tutto alla pattuglia della Polizia di Stato giunta poco dopo.

Immediate le ricerche degli agenti del Commissariato Barriera Milano, che hanno identificato in un 30enne italiano, con precedenti specifici per droga, il proprietario del mezzo; l’uomo è attualmente irreperibile in quanto senza fissa dimora; sono in corso le indagini volte al suo rintraccio.