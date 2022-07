Fa caldo? Il bagno in mare si fa…con tutta la macchina!!

Fa caldo? Le temperature estive sono insopportabili? Nulla di meglio di un bel tuffo in mare…con tutta la macchina!! Accade in questo video dove si vede un tizio procedere in retromarcia, in direzione delle onde, in mezzo ai bagnanti, allibiti e sorpresi dal suo folle gesto. Una volta a mollo, la vettura resta ferma, con le persone attorno che provano a spingerla fuori dall’acqua. Poi, di punto in bianco, l’automobilista al volante ingrana la marcia e ritorna sull’asciutto!!