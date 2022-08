F1, Verstappen domina in Belgio: Leclerc solo quinto

Max Verstappen vince, anzi domina, il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Scattato dalla 14esima piazza, il campione del mondo si è reso protagonista di una prova sontuosa, infliggendo quasi 20 secondi di ritardo al secondo classificato, il compagno di squadra Sergio Perez. Terzo posto per la Ferrari di Carlos Sainz davanti alla Mercedes di Russell. Quinto posto per l’altra Rossa, quella di Charles Leclerc, autore di una sofferta gara di rimonta. Il pilota Red Bull con questa vittoria allunga ulteriormente in classifica: il Mondiale sembra ipotecato.