F1. Sprint Race a Monza: Bottas primo, ma Verstappen è in pole

Formula 1: Max Verstappen su Red Bull conquista la pole position del Gran Premio d’Italia a Monza.

L’olandese ha chiuso la sprint race del sabato dietro a Valtteri Bottas ma, per via della penalità per cambio del motore il finlandese partirà in fondo al gruppo. Prima fila a sorpresa per Daniel Ricciardo, terzo al traguardo ma secondo al via. In seconda fila troviamo Norris e Hamilton, scivolato indietro dopo una brutta partenza. Quinta e sesta posizione per le Ferrari, con Leclerc davanti a Sainz. Bene anche Giovinazzi, che partirà settimo.