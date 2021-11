F1 Qatar: Hamilton centra la pole numero 102

Pole position numero 102 in carriera per Lewis Hamilton, che partirà davanti a tutti nel GP di Qatar di Formula 1 a Losail. Si prospetta un avvincente testa a testa con l’attuale leader del Mondiale Max Verstappen, che ha centrato il secondo miglior tempo in qualifica. Le Ferrari hanno fatto registrare il settimo tempo di Carlos Sainz e la tredicesima posizione di Charles Leclerc.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: