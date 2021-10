F1. GP Turchia, vince Bottas davanti a Verstappen. Leclerc 4°, Hamilton 5°

Valtteri Bottas vince il Gran Premio di Turchia di Formula 1. Gara esemplare del finlandese della Mercedes, che ha comandato la gara senza particolari problemi dall’inizio alla fine.

Due Red Bull sul podio: seconda posizione per Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Podio importante per l’olandese, che passa il rivale per il mondiale Lewis Hamilton, quinto al traguardo alle spalle di Charles Leclerc su Ferrari. Ottavo posto per l’altra rossa di Carlos Sainz in una gara condizionata dalla pioggia, che ha reso il circuito costantemente bagnato senza dare la possibilità ai piloti di montare gomme slick.