F1 Gp Turchia: Hamilton il più veloce, ma partirà dall’11a posizione

Lewis Hamilton vola sul circuito Istanbul. Batte il record della pista e fissa il tempo migliore, ma domani partirà soltanto dall’11a posizione a causa della sostituzione del motore. E, così, sarà il compagno di scuderia Valteri Bottas a scattare davanti a tutti nel GP di Turchia. Quindi ‘promosso’ in prima fila Max Verstappen, che proverà ad approfittare della situazione per riprendersi la fila del Mondiale. Le Ferrari in seconda e terza fila con Leclerc e Perez.

LA GRIGLIA DI PARTENZA QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️@LewisHamilton quickest in qualifying 🚀 But @ValtteriBottas will start from pole in Istanbul due to his teammate’s grid penalty 🚦#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/YaMFkU9Lhs — Formula 1 (@F1) October 9, 2021