F1. GP Stiria: vince Verstappen, dominio e fuga nel mondiale. Ferrari 6ª e 7ª

Max Verstappen domina e vince il Gran Premio di Stiria di Formula 1. Trionfo e fuga nel mondiale per il pilota Red Bull, che chiude davanti alle due Mercedes di Hamilton (2°) e Bottas (3°).

Fuori dal podio per una manciata di decimi Sergio Perez, quarto. Quinto posto per Norris su McLaren, buona la gara delle due Ferrari di Sainz (6°) e Leclerc (7°): lo spagnolo recupera dalla 12° piazza in griglia, mentre il monegasco è abile a rimontare dopo un contatto al via con Gasly che lo ha costretto a cambiare l’ala anteriore.