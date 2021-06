F1, Gp Stiria: pole di Verstappen, male le Ferrari

La zampata di Max Verstappen. Il leader del Mondiale centra la pole position sul circuito di Spielberg, nel Gp di Stiria, e manda un chiaro messaggio al rivale Lewis Hamilton, che completerà la prima fila poiché il compagno di scuderia Valtteri Bottas, che aveva fatto registrare il secondo miglior tempo, è stato penalizzato di tre posizioni.

In seconda fila Lando Norris (McLaren) e Sergio Perez (Red Bull). Male le Ferrari: solo settimo tempo per Leclerc, mentre Sainz è stato eliminato in Q2 per cui partirà dalla dodicesima casella.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: