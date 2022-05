F1 Gp Spagna: Leclerc si ritira, Verstappen trionfa e vola in vetta

Leclerc sembrava destinato al trionfo. Invece, il Gp di Spagna si rivela un incubo per il pilota monegasco della Ferrari, che si ritira al 27esimo giro per problemi alla power unit e perde anche la vetta del Mondiale. Vince Verstappen che porta la sua Red Bull sul gradino più alto del podio e mette la freccia su Leclerc.

Secondo posto per Perez, terzo Russell. Quarto Sainz: chissà come sarebbe stata la sua gara se a inizio Gp non fosse finito nella ghiaia.

MAX VERSTAPPEN REIGNS IN SPAIN!!! 👑 Sergio Perez makes it a 1-2 for Red Bull with George Russell taking third 👏👏 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/AzptXc6Kpq — Formula 1 (@F1) May 22, 2022