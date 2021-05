F1. GP Spagna: Hamilton batte Verstappen e vince ancora, quarto Leclerc

Lewis Hamilton fa 3-1 su Max Verstappen e vince anche il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il britannico della Mercedes ha beffato il rivale nei giri finali grazie ad una strategia perfetta del team, che gli ha permesso di riprendere la posizione persa in partenza.

Terzo posto per l’altra “freccia d’argento” di Valtteri Bottas, quarta la prima Ferrari con un ottimo Charles Leclerc, per un periodo anche in lotta per il podio. Risale fino al quinto posto l’altra Red Bull di Sergio Perez, mentre è solo settima, subito dietro la McLaren di Ricciardo, l’altra rossa di Sainz. Ottavo Norris, chiudono la top 10 Ocon su Alpine e Gasly su Alpha Tauri.