F1, Gp Singapore: super pole di Leclerc, ottavo tempo per Verstappen

Ennesima pole position per la Rossa di Charles Leclerc seguito dalla Redbull di Perez sul circuito di Singapore. In seconda fila Lewis Hamilton in compagnia dell’altra Ferrari di Sainz.

Ottime qualifiche anche per Alonso, quinto. Solo ottavo tempo per Verstappen, che rientra ai box durante un ultimo giro dove stava realizzando tempi da pole position. Il leader del Mondiale ha l’occasione di chiudere definitavemente i giochi: ci riuscirà?