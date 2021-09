F1, Gp Russia. Prima fila a sorpresa: Norris-Sainz

Prima pole position in carriera per il pilota della McLaren Lando Norris. Ed è una prima fila a sorpresa, quella del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Sì, perché a ottenere il secondo miglior tempo sul circuito di Sochi è stato il ferrarista Carlos Sainz. Quarta casella sulla griglia di partenza per un nervoso e impreciso Hamilton, che ha danneggiato l’alettone della sua monoposto urtando il muro della pit lane, mentre Leclerc e Verstappen partiranno in fondo al gruppo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: