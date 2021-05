F1 Gp Portogallo: Bottas beffa Hamilton, sua la pole. La Ferrari non brilla

Puntava a conquistare la pole numero 100 in carriere, Lewis Hamilton. Ma a spuntarla in Portogallo è il compagno di scuderia Valtteri Bottas, che lo ha anticipato di soli 7 millesimi. Partirà dalla terza casella Max Verstappen, quindi l’altro pilota della Red Bull Sergio Perez. Ancora dietro la Ferrari: quinto tempo per Carlos Sainz, ottavo per Charles Leclerc.

LA GRIGLIA DI PARTENZA: