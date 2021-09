F1. GP Olanda: Verstappen in pole davanti a Hamilton, Ferrari in terza fila

Max Verstappen non tradisce i suoi tifosi e conquista la pole position in casa, nel Gran Premio d’Olanda, 13esima prova del mondiale 2021 di Formula 1.

L’olandese della Red Bull ha battuto per appena 38 millesimi il rivale Lewis Hamilton, che partirà affianco a lui in prima fila. Seconda fila per l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, quarto Pierre Gasly su AlphaTauri. Terza fila per le due Ferrari, con Leclerc davanti a Sainz, mentre è settimo l’italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo. Delude l’altra Red Bull di Perez, solo 16esimo al via (domani alle 15).