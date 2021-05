F1. GP Monaco: delusione Leclerc (che non parte), vince Verstappen. Bene Sainz, è 2°

Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco, valido per il mondiale 2021 di Formula 1. L’olandese della Red Bull ha approfittato dei problemi al poleman Charles Leclerc, su Ferrari, fermato prima del via per un problema, forse conseguenza dell’incidente di ieri durante le qualifiche.

La rossa sorride comunque grazie ad un ottimo Carlos Sainz, che approfitta del ritiro di Valtteri Bottas su Mercedes, fermato ai box, chiudendo al secondo posto. Terzo Lando Norris su McLaren, appena davanti all’altra Red Bull di Perez. Quinto posto per un ottimo Sebastian Vettel, sesto Pierre Gasly e solo settimo il campione del mondo Lewis Hamilton, sorpassato ora da Verstappen in classifica piloti. Decimo posto per Antonio Giovinazzi, che conquista il primo punto in stagione.