Tra Hamilton e Verstappen spunta Valtteri Bottas. E’ il finlandese della Mercedes a mettere a segno la pole position nel Gp del Messico di Formula 1. Dietro di lui, il compagno di scuderia Lewis Hamilton, quindi Max Verstappen e Sergio Perez. E le due Ferrari? Sesto tempo per Carlos Sainz, ottavo per Leclerc.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

QUALIFYING CLASSIFICATION:@MercedesAMGF1 in the box seat for Sunday #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/jE5Wefj1DX

— Formula 1 (@F1) November 6, 2021