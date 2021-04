F1. GP Imola: vince Verstappen davanti a Hamilton, Ferrari in 4ª e 5ª posizione

Max Verstappen domina e vince il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1: l’olandese della Red Bull trionfa e batte, questa volta, Lewis Hamilton, secondo. Terzo posto per Norris, che batte in volata le due Ferrari di Leclerc e Sainz (quarto e quinto posto).

Gara rocambolesca, condizionata anche dalla pioggia in avvio: Verstappen, partito dalla terza posizione, scavalca subito il compagno di squadra Perez ed il poleman Hamilton, balzando in testa alla prima curva. Bene Leclerc, che si mette subito in zona podio staccando le McLaren. Cambia tutto al 31esimo giro: Hamilton finisce nella ghiaia e danneggia l’ala, perdendo posizioni. Un giro dopo un brutto incidente tra Russell e Bottas (entrambi illesi) costringe alla bandiera rossa ed alla sospensione della gara.

La ripartenza favorisce Hamilton e Norris, che azzerano i distacchi su Leclerc e Verstappen. Il pilota della McLaren supera il ferrarista alla ripartenza, mentre il campione del mondo recupera dall’ottava posizione fino alla seconda, con un sorpasso su Norris proprio a 3 giri dal termine. A vincere è quindi Verstappen, davanti a Hamilton, Norris, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Stroll, Gasly e Raikkonen.