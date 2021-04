F1, Gp Imola: Hamilton è il più veloce, quarto tempo per Leclerc

L’insaziabile Hamilton conquista la pole position (la 99esima in carriera) anche sul circuito di Imola, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il grande rivale Max Verstappen deve accontentarsi del terzo miglior tempo nelle qualifiche del sabato, perché prima di lui partirà il compagno di scuderia Perez. Partirà dalla quarta casella il ferrarista Leclerc, mentre l’altro pilota della Rossa, Carlos Sainz, è rimasto clamorosamente fuori dal Q3 per 61 millesimi.

GP IMOLA

HAMILTON TAKES POLE!

It’s the 99th pole position of his career 🤩

Perez and Verstappen complete the top three!#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ciLWHNUBj0

— Formula 1 (@F1) April 17, 2021