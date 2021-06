E’ ancora Max Verstappen: l’olandese vince il Gran Premio di Francia di Formula 1 beffando Lewis Hamilton a due giri dal termine. Terza vittoria in stagione per il pilota Red Bull, che tenta la fuga in vetta al mondiale.

Terzo posto per Sergio Perez, che ha passato Valtteri Bottas nel finale di gara. Bene le McLaren, che chiudono in quinta e sesta posizione in rimonta. Chiudono la top 10 Gasly, Alonso, Vettel e Stroll: male le Ferrari, con Sainz e Leclerc fuori dai punti.