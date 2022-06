Max Verstappen centra la pole position nel Gp del Canada, nono apputamento del Mondiale di Formula 1. A sorpresa accanto al campione in carica partirà Fernando Alonso con la Alpine. In seconda fila il ferrarista Carlos Sainz e Lewis Hamilton, mentre la gara di Charles Leclerc prenderà il via dall’ultima casella che ha optato per la sostituzione del turbo a causa dei problemi di affidabilità della monoposto.