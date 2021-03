La prima pole position della stagione è di Max Verstappen. Il Mondiale di Formula 1 parte dal Bahrain subito con una sorpresa: il pilota della Red Bull è stato il più veloce in qualifica, lasciandosi alle spalle il campione in carica Lewis Hamilton, secondo.

LE FERRARI

Terzo tempo per Bottas, quindi la Ferrari di Charles Leclerc che scatterà dalla quarta casella. L’altro ferrarista, Carlo Sainz, partirà dall’ottava posizione.

LA GRIGLIA DI PARTENZA, VERSTAPPEN DAVANTI A TUTTI

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ⏱️

A dream weekend continues for @Max33Verstappen as he powers to pole 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/g9UABr1EK2

— Formula 1 (@F1) March 27, 2021