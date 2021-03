F1. Gp Bahrain, Hamilton beffa Verstappen all’ultimo e vince. Leclerc sesto

Va a Lewis Hamilton il primo appuntamento stagionale del mondiale 2021 di Formula 1: il britannico della Mercedes trionfa in Bahrain dopo un duello serrato negli ultimi giri con Verstappen, che chiude secondo.

Terzo posto per l’altra Mercedes di Bottas. Ottimo quarto posto per Norris su McLaren, appena davanti all’altra Red Bull di Perez, che chiude quinto in rimonta dopo essere partito dalla pit lane per un problema al motore accusato nel giro di formazione. Sesta la prima Ferrari, quella di Leclerc, che chiude davanti all’altra McLaren di Ricciardo. Segue l’altra rossa di Sainz, ottavo, poi il classe 2000 Tsunoda su Alpha Tauri, occupa infine l’ultima piazza in zona punti il canadese Stroll su Aston Martin.