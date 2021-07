F1. GP Austria: domina Verstappen, Hamilton solo 4°. Rimonta Sainz, è 5°

Pole position, vittoria con gara comandata dall’inizio alla fine e il giro veloce: Max Verstappen fa il bis e vince ancora a Spielberg il Gran Premio d’Austria di Formula 1.

Dominio e allungo per l’olandese della Red Bull, che guadagna ben 14 punti sul rivale Lewis Hamilton, solo quarto al traguardo. Seconda posizione per la Mercedes di Valtteri Bottas, terzo Lando Norris su McLaren. Buona rimonta per Carlos Sainz su Ferrari, quinto grazie alla penalità di 10 secondi inflitta a Sergio Perez (6°). L’altra rossa di Charles Leclerc è 8ª dietro Daniel Ricciardo.