F1 Gp Arabia Saudita: la pole è di Hamilton, quarto Leclerc

Prima fila targata Mercedes in Arabia Saudita. Sul circuito di Jeddah Lewis Hamilton partirà davanti a tutti, quindi il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terzo tempo per il leader del Mondiale di Formula 1 Max Verstappen, finito contro il muro all’ultima curva e impossibilitato a centrare la pole position. Completa la seconda fila il ferrarista Charles Leclerc. Soltanto ottava fila per Sainz.

LA GRIGLIA DI PARTENZA:

STARTING GRID: SAUDI ARABIA 🚦

Lewis on pole

Max directly behind him in P3

You don’t want to miss Lights Out on Sunday!#SaudiArabiaGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/iL2qyou5nh

— Formula 1 (@F1) December 4, 2021