F1 Gp Abu Dhabi: pole di Verstappen, Hamilton secondo

L’ultima pole position del Mondiale di Formula 1 è di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull precede il rivale Lewis Hamilton: si annuncia una vera e propria battaglia tra i due sul circuito di Abu Dhabi. La classifica li vede appaiati: che vincerà il titolo? In seconda fila Lando Norris su McLaren e quarto Sergio Perez su Red Bull. Quinto tempo per il ferrarista Sainz, settimo per l’altro pilota della Rossa Leclerc.