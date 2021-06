Di nuovo Leclerc. Il pilota della Ferrari conquista la pole position sul circuito di Baku, la seconda di fila dopo Montecarlo. Ora l’esame gara. Sì, perché sulla pista di casa non era riuscito nemmeno a partire a causa di un problema al cambio.

Alle sue spalle, i due grandi rivali per il titolo: secondo tempo per Lewis Hamilton, terzo per il leader del Mondiale Max Verstappen. Partirà dalla quinta casella l’altro ferrarista Sainz.