Gran finale sotto la pioggia a Sochi, ma alla fine a vincere è sempre Lewis Hamilton. Vittoria numero 100 in Formula 1 per l’inglese, che precede un super Max Verstappen, 2° nonostante la partenza dall’ultima posizione in griglia, e Carlos Sainz su Ferrari, terzo.

Beffati nel finale Lando Norris e Charles Leclerc, due dei piloti che nonostante la forte pioggia hanno tentato di proseguire su gomme da asciutto. L’inglese della McLaren ha chiuso settimo, fuori dai punti invece il monegasco.