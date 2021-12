F1. Caos e polemiche in Arabia: contatto Hamilton-Verstappen, vince il britannico. Aggancio in classifica

Caos e polemiche a non finire: Lewis Hamilton vince un clamoroso Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultima gara del mondiale 2021 di Formula 1. Il britannico chiude davanti al rivale per il mondiale Max Verstappen dopo una serie di contatti ed episodi controversi in pista: ora i due sono appaiati in vetta alla classifica a 369,5 punti ciascuno.

Terza posizione per Valtteri Bottas e allungo Mercedes in classifica costruttori. Quarto Ocon, lontane le Ferrari con Leclerc settimo e Sainz ottavo. Bene anche Antonio Giovinazzi, nono su Alfa Romeo.