Valtteri Bottas partirà davanti a tutti in Brasile. Il pilota finlandese della Mercedes si è infatti aggiudicato la terza sprint race della storia di Formula 1, con Verstappen che partirà dalla seconda casella. L’olandese della Red Bull e leader del Mondiale ha così conquistato 2 punti preziosi nella corsa al titolo, portandosi a +21 su Hamilton.

Lewis, che era partito via dell’ala mobile irregolare, è riuscito a chiudere col quinto tempo, ma partirà decima per via di un’altra sanzione. Bene il ferrarista Carlos Sainz, terzo. Settimo Leclerc.