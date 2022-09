F1, a Monza vince Verstappen: ma la Safety Car fa discutere

Max Verstappen vince il Gran Premio di Monza di Formula 1 ma è polemica nei confronti della FIA per la gestione degli ultimi giri di gara. L’incidente di Ricciardo a fine corsa imponeva infatti il rapido ingresso della Safety Car, ma la decisione ha tardato ad arrivare: risultato: le monoposto hanno concluso la gara dietro la vettura della sicurezza. In questo modo Leclerc non ha avuto l’opportunità di giocarsi un ultimo tentativo di sorpasso davanti ai suoi tifosi, chiudendo al secondo posto. Quarto posto per un grande Sainz, quarto dopo essere scattato dalla 18esima posizione sulla griglia di partenza.