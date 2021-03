Ex uffici sanitari abbandonati: «Ridateci il presidio sanitario»

Abbandonata da una decina d’anni e sempre al centro delle polemiche. L’ex sede degli uffici sanitari dell’Asl To2, in via Borgo Ticino 7, torna nel mirino della Circoscrizione 6 grazie a un ordine del giorno del coordinatore della Prima commissione, Tony Ledda. Nel mirino la restituzione di quegli spazi periferici alla cittadinanza. «La nostra zona nord ha bisogno di un presidio sanitario – dichiara Ledda -, che sia un’alternativa valida alla mutua di via Montanaro. Ecco perché oggi spingiamo per un investimento». La riqualificazione è ormai ferma da anni. La “Croce Giallo Azzurra”, associazione che conta più di cento volontari impegnati in attività di Protezione civile, ha ottenuto dalla Città parte di quei locali per la sua nuova sede. Peccato che la grande maggioranza degli spazi continui ad essere inutilizzata, nonostante sia di un paio di anni fa l’idea del Comune di inserirvi i servizi sociali.

I PROGETTI FALLITI

Dall’idea del polo del volontariato sociale, destinato prevalentemente al campo assistenziale e sanitario, al nulla cosmico. O quasi. Anziché un luogo dove ospitare le famiglie dei bambini in lungodegenza ospedaliera gli ex uffici sono diventati una cattedrale nel deserto. Senza futuro. E negli anni non sono mancate le segnalazioni legate ai furti di rame e alle occupazioni notturne dei disperati. Bonifiche a parte, non vi è stato alcun intervento utile in ottica futura. L’ultima polemica l’hanno portata avanti i soci del vicino centro anziani Pertengo 10 che in passato sono scesi in strada per protestare contro l’abbandono dei locali, sigillati in almeno due occasioni. «Agli assessori competenti – spiega il capogruppo leghista alla 6, Enrico Scagliotti -, torniamo a chiedere risposte certe e un investimento straordinario per il territorio».