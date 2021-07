Ex Embraco, tavolo di crisi: lavoratori in presidio, Nosiglia all’attacco [FOTO]

Striscioni, cartelli, cori e appelli: “Fateci lavorare”. Presidio dei lavoratori ex Embraco davanti al consiglio regionale in piazza Castello, a Torino, dove presso la Sala Trasparenza è iniziato alle 12 l’atteso tavolo di crisi sulla spinosa vicenda.

Al tavolo, convocato dopo un appello alla responsabilità comune rivolto alle istituzioni dall’assessore al lavoro Elena Chiorino, partecipano i componenti del Consiglio Regionale, gli onorevoli e gli europarlamentari. Sono stati invitati a intervenire anche Monsignor Cesare Nosiglia, i sindaci, i tecnici regionali e, ovviamente, i lavoratori.

Proprio l’arcivescovo di Torino si è lanciato in un attacco: “È giunto il momento che il governo dica chiaramente quel che vuol fare sulla ex Embraco: gli operai hanno diritto di sapere. Nessuno può pensare di continuare a illuderli o manovrarli per ragione politiche. È segno di noncuranza il fatto che i lavoratori non siano stati ascoltati e che la nostra lettera al premier e al ministro non abbia avuto nemmeno una risposta, anche il modo con cui è stato liquidato il progetto Italcomp non è stato rispettoso né dei lavoratori, né della Regione”.

Quindi un appello: “Occorre trovare imprenditori che vogliano assumere questi operai e rilanciare lo stabilimento. Faccio appello al mondo del credito di cui è ricca la nostra regione e anche alle realtà industriali perché si mettano in pista per l‘ex Embraco“.

Il prossimo 23 luglio scatteranno i licenziamenti per i circa 390 lavoratori dello stabilimento. Domani è in programma un incontro al ministero del lavoro, anticipato rispetto alla prima data del 20 luglio, per cercare almeno di prorogare la cassa integrazione fino al 31 dicembre.

(Fotogallery Tonino Di Marco)