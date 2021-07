Ex Embraco, nulla di fatto anche per la proroga della cassa integrazione

Nulla di fatto sulla proroga della cassa integrazione per i 390 lavoratori ex Embraco. Dall’incontro che si è svolto oggi in videoconferenza tra le varie organizzazioni sindacali, la curatela fallimentare Ventures e i ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro non sono arrivate le soluzioni auspicate.

Per la curatela, infatti, il decreto Sostegni bis non garantisce la copertura della cig straordinaria e quindi non ci sarebbero le condizioni per richiedere l’autorizzazione dei sei mesi di proroga, come richiesto dai lavoratori in attesa che si trovi una soluzione per il rilancio dello stabilimento di Riva di Chieri.

“Un inaccettabile nulla di fatto – ha dichiarato l’assessore al lavoro Elena Chiorino – Registro una mancanza di volontà politica del Mise e del Ministero del lavoro nel voler risolvere la situazione dei lavoratori ex Embraco. Ora per dimostrare che c’è un’attenzione e una volontà nel trovare una soluzione, i ministri Orlando e Giorgetti hanno otto giorni di tempo”.