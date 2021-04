Ex Embraco, manifestazione al Mise. La Uilm: “Bloccare i 400 licenziamenti e avanti col progetto Italcomp”

Hanno manifestato davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, i lavoratori dell’ex Embraco di Riva di Chieri, insieme a quelli dell’Acc di Belluno. Una corsa contro il tempo, visto che lunedì scatteranno 400 licenziamenti. Una delegazione sindacale ha poi incontrato la viceministra Alessandra Todde: venerdì 23 aprile nuovo tavolo, questa volta decisivo.

“La manifestazione dei lavoratori ha fatto in modo che si aprisse il tavolo Italcomp. Il prossimo obiettivo è evitare i licenziamenti e dare avvio al piano industriale” hanno dichiarato il segretario generale Uilm Torino, Luigi Paone, e il segretario organizzativo Uilm Torino, Vito Benevento, dopo l’incontro di oggi al Mise sulla vertenza ex Embraco e Acc. “Ci aspettiamo – proseguono Paone e Benevento – che l’incontro in programma venerdì 23 aprile ponga le basi per riprendere il progetto Italcomp e svilupparlo”.

“Per fare questo – concludono i due segretari – è fondamentale che la curatela fallimentare presenti la richiesta di ammortizzatori sociali entro i prossimi 4 giorni per bloccare i licenziamenti collettivi”.

“Molto bene che il vice ministro Alessandra Todde abbia manifestato la volontà di riportare sul tavolo della discussione anche il progetto Italcomp – commenta l’assessore al lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino – ora però la priorità sono i lavoratori e, nell’immediato, pare che l’unico che possa bloccare il licenziamento collettivo sia il curatore fallimentare con la stretta collaborazione del Ministero del Lavoro. Parlerò personalmente con il Curatore Gili, sono certa che farà la sua parte”.