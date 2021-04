Ex Embraco, lunedì tavolo istituzionale sul licenziamento collettivo

Lunedì 26 aprile si terrà un tavolo istituzionale in videoconferenza sulla vicenda del licenziamento collettivo dei lavoratori ex Embraco. Parteciperanno i sindacati e la curatela fallimentare. A darne notizia l’assessore regionale Elena Chiorino attraverso una nota.

“In attesa di un’azione sospensiva, ho convocato i Sindacati e la Curatela lunedi 26 aprile alle ore 11 ad un tavolo istituzionale legato al licenziamento collettivo – così l’assessore Elena Chiorino ritorna sulla questione legata ai licenziamenti dei lavoratori Embraco di Riva di Chieri – un iter procedurale che viene applicato in questi frangenti – spiega Chiorino – ed è convocato dalla Regione in videoconferenza per discutere con i diretti interessati e capire se vi possono essere alternative percorribili. Mi auguro vi siano notizie, meglio ancora se buone, prima di questa data.”